Arabia Saudita: al via visita erede al trono in Spagna, prevista firma accordi settore difesa per 2 miliardi di euro

Riad, 11 apr 20:36 - (Agenzia Nova) - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è giunto oggi a Madrid per la sua prima visita ufficiale in Spagna. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo cui l’erede al trono, che ricopre anche l’incarico di vicepremier e ministro della Difesa, è atterrato presso la base militare di Torrejon de Ardoz, vicino alla capitale spagnola. Al suo arrivo, Mohammed bin Salman è stato accolto dal ministro della Difesa spagnolo, Maria Dolores Cospedal. Il principe ereditario saudita domani mattina il re di Spagna Felipe VI, prima di un colloquio con il premier Mariano Rajoy. Durante la sua breve visita a Madrid, Mohammed bin Salman firmerà cinque memorandum d’intesa con la Spagna nei settori della cultura, scienza, lavoro, trasporto aereo e difesa. Secondo i media sauditi l’accordo nel settore della difesa riguarderà l’acquisto di cinque corvette per la Reale marina militare saudita, per un valore stimato di 2 miliardi di euro. Il viaggio del principe saudita in Spagna giunge sulla scia della visita ufficiale di tre giorni in Francia e del lungo tour di tre settimane negli Stati Uniti. A inizio marzo l’erede al trono aveva visitato anche Egitto e Regno Unito.



