Kosovo: ministro Esteri Pacolli, non si discute partecipazione Pristina a prossimo vertice Ue di Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno può impedire al Kosovo di prendere parte al prossimo vertice europeo del 17 maggio, in programma a Sofia, e dedicato al tema dei Balcani occidentali. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook il vice premier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, riportato dai media nazionali. "È già ufficiale nell'agenda del Consiglio d'Europa; dovrebbe essere vista come un'opportunità per dare nuove energie alle relazioni tra l'Ue e i sei paesi dei Balcani occidentali: dal rafforzamento delle infrastrutture, ai collegamenti digitali più stretti, sino alle operazioni nel contrasto alla sfide comuni legate alla sicurezza, immigrazione, sviluppi geopolitici e relazioni di buon vicinato", ha spiegato Pacolli. Secondo il ministro degli Esteri di Pristina, la vocazione europeista è un traino positivo per superare i conflitti e le tensioni regionali. "La storia ha dimostrato che la cooperazione e l'integrazione in Europa hanno preservato la pace, aumentato la sicurezza, le economie sviluppate e il benessere dei cittadini, e questo modello rimane insostituibile", ha aggiunto Pacolli. (segue) (Kop)