Serbia-Grecia: ministro Esteri di Atene Kotzias oggi in visita a Belgrado

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias si trova oggi in Serbia, nell'ambito di un suo tuor nei Balcani che lo vedrà nei prossimi giorni anche in Kosovo ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). Secondo quanto riportato dai media kosovari che citano il quotidiano greco "Proto Thema", Kotzias oggi sarà prima nella capitale serba di Belgrado e poi in serata a Pristina. "Anche se la Grecia non ha riconosciuto il Kosovo, la visita di Kotzias porta un messaggio positivo", ha scritto il giornale greco. Nelle giornate di giovedì e venerdì Kotzias sarà nella Fyrom, dove a Ocrida avrà un colloquio con l'omologo Nikola Dimitrov finalizzato a trovare un accordo sulla disputa relativa al nome del paese balcanico. (Gra)