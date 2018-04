Kosovo: si dimette direttore dell'intelligence Gashi (2)

- La decisione di Haradinaj di rimuovere Sefaj e Gashi dal loro incarico è stata presa il 30 marzo scorso alla luce della gestione poco chiara dell'arresto e l'estradizione immediata di sei cittadini turchi che si trovavano in Kosovo. I sei erano accusati dalle autorità turche di appartenere all’organizzazione di Gulen. Il ministro Sefaj è stato costretto a dimettersi a poche ore dall'arresto e dall'estradizione dei sei cittadini turchi, tutti insegnanti presso scuole turche del Kosovo. Haradinaj ha destituito anche il segretario di Stato al ministero dell'Interno Gashi, nominato pochi mesi fa come capo dell'intelligence. "Voglio sottolineare che le azioni di ieri in questo caso (dell'arresto dei cittadini turchi) sono completamente inaccettabili e vanno contro i nostri valori e principi come nazione e come Stato", si legge nel documento con il quale il premier ha richiesto le dimissioni di Sefaj e Gashi. (Kop)