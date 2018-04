Serbia-Grecia: ministro greco Esteri, Atene non riconoscerà indipendenza Kosovo

- La Grecia non intende riconoscere l'indipendenza autoproclamata del Kosovo: lo ha detto il ministro greco degli Esteri Nikos Kotzias oggi in visita a Belgrado. Secondo quanto riporta la stampa locale, Kotzias ha incontrato a Belgrado l'omologo serbo Ivica Dacic. Al termine del colloquio il capo della diplomazia di Atene ha confermato che verrà aperto nella capitale greca un ufficio commerciale kosovaro. Il ministro ha però precisato che tale ufficio non avrà la funzione di rappresentanza diplomatica. "Già nel 2011 e nel 2014 è stato concordato dal governo di allora di aprire un ufficio commerciale del Kosovo, e quando sarà aperto ad Atene non sarà una rappresentanza diplomatica di Pristina. Una cosa del genere non è stata concordata e neppure prevista", ha detto Kotzias. Il ministro greco ha infine osservato che "gli accordi vanno rispettati in toto" rispondendo alle domande dei giornalisti sulla formazione di una comunità di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Il ministro serbo Dacic ha dichiarato che nel corso del colloquio con Kotzias non è stata menzionata l'idea di un riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia. Dacic ha ringraziato a questo proposito la Grecia per il sostegno all'integrità territoriale della Serbia. (Seb)