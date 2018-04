Balcani: Banca mondiale, tasso crescita in rallentamento, sceso al 2,4 per cento nel 2017

- Il tasso di crescita dell'economia dei Balcani occidentali è rallentato nel 2017, scendendo a quota del 2,4 per cento, rispetto al 3,1 per cento registratosi nel 2016: lo rivela il periodico rapporto della Banca mondiale sulla situazione economica nei sei paesi della regione (Albania, Bosnia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia). Ad incidere sul rallentamento della crescita dei Balcani nel 2017, è stata l'economia della Fyrom, cresciuta dello zero per cento e della Serbia con solo 1,9 per cento in più, mentre gli altri paesi hanno registrato un crescita del Pil nazionale dal 3 al 4,4 per cento. Tuttavia, secondo Linda Van Gelder, direttrice regionale per i Balcani occidentali, "la tendenza che notiamo nella regione è positiva". Per il 2018 la Banca mondiale, si aspetta una crescita media al 3,2 per cento, e al 3,5 per cento nel 2019. (segue) (Alt)