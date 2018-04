Serbia-Kosovo: esponente governo di Belgrado Djuric, da Pristina dichiarazioni bellicose

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci non sta più nascondendo l'obiettivo principale della sua attività politica: "La creazione della cosiddetta Grande Albania". Lo ha affermato il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric, commentando il discorso pronunciato oggi dal capo dello Stato kosovaro. "La sua attività distruttiva rappresenta una minaccia diretta per l'intera regione, ma anche per l'Europa", ha detto Djuric citato dall'emittente "B92". "La Serbia non vuole la guerra, vogliamo la pace, lo sviluppo economico, la libera attività e il movimento delle persone e dell'economia", ha osservato l'esponente del governo di Belgrado, il quale ha accusato Thaci di "vivere nel passato" come dimostrato oggi parlando di "armi e pistole". (segue) (Seb)