I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Kosovo: esponente governo di Belgrado Djuric, da Pristina dichiarazioni bellicose - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci non sta più nascondendo l'obiettivo principale della sua attività politica: "La creazione della cosiddetta Grande Albania". Lo ha affermato il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric, commentando il discorso pronunciato oggi dal capo dello Stato kosovaro. "La sua attività distruttiva rappresenta una minaccia diretta per l'intera regione, ma anche per l'Europa", ha detto Djuric citato dall'emittente "B92". "La Serbia non vuole la guerra, vogliamo la pace, lo sviluppo economico, la libera attività e il movimento delle persone e dell'economia", ha osservato l'esponente del governo di Belgrado, il quale ha accusato Thaci di "vivere nel passato" come dimostrato oggi parlando di "armi e pistole". Secondo Djuric, il presidente kosovaro ha parlato apertamente di guerra in riferimento "a presunte" minacce della Serbia, dimostrando in questo modo di essere in malafede. "Il Kosovo ha guadagnato la sua indipendenza grazie ai martiri della nazione", ha ricordato oggi il presidente kosovaro Thaci, parlando in occasione di una cerimonia per le Giornate dell'Albania, in memoria della battaglia di Koshare nel 1999. Secondo il capo dello Stato, grazie al loro sacrificio oggi il Kosovo si sta muovendo verso l'integrazione europea. Thaci ha anche fatto riferimento alle minacce che provengono dalla Serbia, evidenziando "bisognerà rispondere come 19 anni fa, con i fucili". (segue) (Res)