Kosovo-Serbia: portavoce governo Pristina, statuto Associazione comuni entro quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha promesso di mettere a punto lo statuto dell'Associazione comuni a maggioranza serba nell'arco di quattro mesi, come richiesto dall'Ue. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Pristina, Donjeta Gashi, secondo quanto riportato dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore". Gashi ha sottolineato che lo statuto sarà redatto da una squadra "tecnica" e sarà in linea con la Costituzione del Kosovo. "E 'stato chiarito sin dall'inizio che solo un accordo finale in conformità con la Costituzione della Repubblica del Kosovo può essere attuato. Questa è la posizione del Kosovo e di Bruxelles, come affermato dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini", ha aggiunto il portavoce dell'esecutivo di Pristina. (segue) (Kop)