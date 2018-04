Speciale difesa: Fyrom, per premier Zaev adesione Nato passa prima da soluzione a disputa sul nome con Grecia

- L’adesione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) alla Nato non sarà possibile fino a quanto non verrà risolta la questione del nome con la Grecia. Lo ha affermato il primo ministro macedone Zoran Zaev in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Mia”. Zaev ha sottolineato che la possibilità della Fyrom di entrare a far parte dell’Alleanza, indipendentemente da un accordo con Atene sul nome, è stata esclusa dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg durante la sua ultima visita a Skopje. “Se la questione del nome non sarà risolta nei prossimi mesi, sarò possibile per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia offrire una rapporto di partnership più libera con la Nato, simile a quella della Svezia”, ha spiegato Zaev sottolineando che il governo considera prioritaria la strada che porta prima alla risoluzione dell'annosa disputa sulla denominazione del paese, e poi all'integrazione nell'istituzione atlantica.In questo contesto, il premier macedone ha ricordato i “buoni progressi” raggiunti dalle diplomazie di Atene e Skopje rispetto agli ultimi colloqui che si sono tenuti a Vienna lo scorso 30 marzo, ipotizzando che il prossimo faccia a faccia tra i due ministri degli Esteri, Nicos Kotzias e Nikola Dimitrov, del 12 aprile possa portare ulteriori sviluppi e persino a un incontro tra lo stesso Zaev e l’omologo greco Alexis Tsipras. "Credo che i progressi nei colloqui abbiano raggiunto un punto in cui questo deve passare al livello dei primi ministri dei due paesi”, ha aggiunto il primo ministro macedone, secondo cui un nuovo round di colloqui sul nome con Tsipras rappresenterebbe un passo in avanti anche agli occhi delle rispettive opinioni pubbliche nazionali.L'incontro in programma il 12 aprile tra i ministri degli Esteri di Grecia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Nikos Kotzias e Nikola Dimitrov, si terrà nella località di Ocrida (Ohrid). La tappa macedone è l'ultima di un tour balcanico che vedrà il capo della diplomazia greca in Serbia e Kosovo. Il colloquio Kotzias-Dimitrov sarà il terzo in un mese tra i due ministri degli Esteri che stanno portando avanti verso una fase decisiva i negoziati per risolvere la disputa sul nome. "Molti progressi sono stati fatti nei negoziati per risolvere la disputa sul nome: Stiamo affrontando le questioni più difficili", ha spiegato lo scorso 30 marzo il ministro degli Esteri macedone Dimitrov, commentando in conferenza stampa l'esito dell'incontro a Vienna con l'omologo greco Kotzias e con il mediatore Onu Matthew Nimetz. Quello presso il ministero degli Esteri di Vienna è stato un incontro di oltre sette ore. "Stiamo ragionando logicamente, su quello che è più importante per una parte e quello che conta di più per l'altra, e su come possiamo unire le due cose per un compromesso che è il nostro obiettivo", ha detto Dimitrov parlando di "avvicinamento concreto ad una soluzione". Il ministro degli Esteri ellenico Kotzias, da parte sua, ha commentato l'incontro auspicando che Atene e Skopje nella prossima riunione saranno pronte "a compiere un grande passo".Rimangono ancora questioni irrisolte tra Atene e Skopje per una soluzione alla disputa sul nome: i negoziati verso tale obiettivo continueranno. Lo ha affermato nei giorni scorsi il mediatore Onu per la disputa sul nome, Matthew Nimetz, al termine dell'incontro a Vienna con i ministri degli Esteri di ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Grecia, Nikola Dimitrov e Nikos Kotzias. "La serie di incontri continuerà in futuro", ha detto Nimetz aggiungendo che ci sono "difficili questioni pendenti che devono essere risolte, anche se nella mia opinione ci sono grandi passi in avanti". "Stiamo lavorando in maniera costruttiva, abbiamo avuto un incontro costruttivo che ci permette di essere ottimisti per il futuro", ha concluso il mediatore Onu. Il ministro degli Esteri ellenico Kotzias, da parte sua, ha commentato l'incontro auspicando che Atene e Skopje nella prossima riunione saranno pronte "a compiere un grande passo".Una soluzione, dopo 25 anni di attesa, non sembra più uno scenario remoto e sia ad Atene che a Skopje i governi professano un certo ottimismo per una soluzione. Sarebbero due le opzioni “preferite” sul tavolo negoziale per risolvere la questione del nome fra Grecia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia: “Repubblica di Vardar Macedonia” e “Repubblica di Nuova Macedonia”. Le autorità elleniche propenderebbero per la prima soluzione, mentre quelle macedoni sarebbero più favorevoli alla seconda. Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’inviato speciale dell’Onu Nimetz, le opzioni sono in realtà cinque: “Repubblica della Macedonia superiore”; “Repubblica della Macedonia del nord”; “Repubblica di Macedonia (Skopje)”; oltre alle due sopracitate. (Mas)