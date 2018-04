Balcani: fonti stampa, ministro Esteri greco Kotzias domani in visita a Belgrado e Pristina

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias si recherà domani in visita in Kosovo, nell'ambito del suo tuor nei Balcani. Secondo quanto riportato dai media kosovari che citano il quotidiano greco "Proto Thema", Kotzias domani sarà prima nella capitale serba di Belgrado e poi a Pristina. "Anche se la Grecia non ha riconosciuto il Kosovo, la visita di Kotzias porta un messaggio positivo", ha scritto il giornale greco.(Gra)