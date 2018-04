Bulgaria-Kosovo: telefonata tra premier Borisov e presidente Thaci, focus su rapporti tra Pristina e Belgrado

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha avuto una conversazione telefonica con il presidente kosovaro Hashim Thaci. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”, Thaci avrebbe assicurato a Borisov che Pristina non desidera alcun “conflitto” o “attacco armato” nella regione. La telefonata è arrivata dopo che ieri il premier bulgaro ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso della Fiera commerciale di Mostar in Bosnia, dove i due leader politici hanno concordato circa l’importanza della pace e della prospettiva europea per i Balcani occidentali, secondo quanto riferito dal governo di Sofia in un comunicato ripreso dai media nazionali. Nel corso della telefonata, Thaci ha ringraziato Borisov per i suoi sforzi profusi verso il processo d’integrazione europea dei Balcani occidentali, assicurando la determinazione del Kosovo a cooperare in questa direzione. Il presidente kosovaro ha sottolineato che il paese è impegnato in un dialogo pacifico e fruttuoso per armonizzare le differenze tra Pristina e Belgrado. Thaci ha aggiunto che Pristina coopererà in vista del vertice Ue sui Balcani occidentali di maggio, nell’ambito della presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue. I due leader hanno, infine, discusso delle possibilità per un futuro incontro. (segue) (Bus)