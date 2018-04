Grecia-Kosovo: fonti stampa, possibile apertura rappresentanza diplomatica di Pristina ad Atene

- Grecia e Kosovo intensificheranno la loro cooperazione bilaterale tramite l'apertura di una rappresentanza diplomatica kosovara ad Atene. Sarebbe questa una delle proposte che il premier di Pristina Ramush Haradinaj presenterà al ministro degli Esteri di Atene Nikos Kotzias nel corso della sua visita nel paese balcanico tra oggi e domani. Lo riferisce il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency". Già nei mesi scorsi, in diversi incontri avuti con rappresentanti del governo greco, Haradinaj ha richiesto il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Grecia, quale uno strumento per incentivare un rafforzamento della cooperazione economica bilaterale. La richiesta di riconoscimento sarebbe stata avanzata anche dalle autorità di Tirana. Secondo quanto affermato in precedenza da Kotzias, Atene accoglierebbe con favore l'apertura di una rappresentanza diplomatica del Kosovo anche se ciò non equivarrebbe ad una decisione sul riconoscimento dell'indipendenza di Pristina.(Kop)