Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, Associazione comuni serbi nel rispetto della Costituzione kosovara (2)

- L'Associazione delle municipalità serbe del Kosovo dovrà essere istituita nel rispetto degli accordi raggiunti a Bruxelles tra Pristina e Belgrado, non della Costituzione kosovara. Lo ha affermato nei giorni scorsi il leader della Lista serba, Goran Rakic. A suo parere, riferisce la stampa locale, è lecito per i serbi kosovari dubitare della sincerità di Pristina nel processo di attuazione dell'Associazione dei comuni serbi ed in ogni caso gli accordi internazionali dovrebbero prevalere sulle leggi nazionali. La linea di Rakic è quella dello schieramento da lui guidato, partito della minoranza serba del Kosovo e parte fino a qualche giorno fa della coalizione di governo a Pristina. (segue) (Kop)