Kosovo: procura rinvia a giudizio 11 politici per scandalo intercettazioni telefoniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accusa arriva dopo una lunga indagine avviata il 26 agosto 2016 nei confronti dell’ex vice presidente e parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Adem Grabovci, per il periodo in cui è stato vice ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni tra il 2008-2011. Dalle indagini sono emerse delle conversazioni telefoniche, pubblicate dal sito d’informazione kosovaro "Insajderi”, che dimostrerebbero l'influenza esercitata da Grabovci e da altri funzionari del Pdk nelle nomine governative, della magistratura, dei media e della polizia. La pubblicazione di queste conversazioni ha suscitato molte reazioni in Kosovo. I diplomatici occidentali hanno richiesto un'analisi completa e trasparente, mentre i partiti di opposizione hanno chiesto un'indagine completa. (segue) (Kop)