Kosovo: presidente Thaci, indipendenza ottenuta grazie a sacrificio dei nostri martiri

- Il Kosovo ha guadagnato la sua indipendenza grazie ai martiri della nazione: lo ha ricordato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci, parlando in occasione di una cerimonia per le Giornate dell'Albania, in memoria della battaglia di Koshare nel 1999. Secondo il capo dello Stato, riferisce l'emittente "Rtk", grazie al loro sacrificio oggi il Kosovo si sta muovendo verso l'integrazione europea. Thaci ha anche fatto riferimento alle minacce che provengono dalla Serbia, evidenziando che , nel caso si rendesse necessario, non bisognerebbe tirarsi indietro ma "rispondere come 19 anni fa con i fucili". Anche il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo Kadri Veseli ha ricordato oggi i martiri caduti in difesa della patria durante la battaglia di Koshare.(Kop)