Autonomia: Forza Italia Veneto propone intergruppo, più poteri alle regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha quest'oggi convocato i parlamentari veneti per discutere in merito alla questione dell'Autonomia regionale, dopo il referendum dello scorso autunno e dopo dei primi accordi intercorsi tra il governo centrale e le Regioni prima del voto del 4 marzo. E' quanto affermano, in una dichiarazione congiunta, Piergiorgio Cortelazzo e Dario Bond, deputati di Forza Italia. "Il presidente Zaia ha chiesto a noi parlamentari impegni concreti per far sì che anche le restanti materie dell'Autonomia possano presto essere oggetto di nuovi accordi tra governo e regioni, per dare seguito a quanto indicato dagli elettori con la consultazione referendaria" fanno sapere i due deputati azzurri. (segue) (Com)