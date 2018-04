Kosovo: procura rinvia a giudizio 11 politici per scandalo intercettazioni telefoniche

- La procura del Kosovo ha rinviato a giudizio 11 persone nell'ambito dello scandalo intercettazioni denominato “Pronto". Si tratta degli ex parlamentari Adem Grabovcik e Zenun Pajaziti, l’attuale ministro per l'Innovazione e le imprese kosovaro Besim Beqaj, l’ex sottosegretario del ministero dell’Interno Ilhami Gashi, il leader del partito democratico di Prizren Njazi Kryeziu, l’ex vice ministro del Lavoro e degli Affari sociali Fatmir Shurdhaj, e l’ex consigliere del ministero dell’Interno Sedat Gashi e l’ex capo del dipartimento farmaceutico al ministero della Salute Arbenita Pajaziti. Secondo l'accusa, "gli imputati hanno abusato del loro incarico collaborando l'uno con l'altro nell'offrire privilegi illegittimi a persone che hanno fatto domanda per cariche importanti, negando i diritti di altri candidati di far parte di un processo equo di assunzione", come riportato dal portale d'informazione "Independent Balkan News Agency". (segue) (Kop)