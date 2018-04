Venezuela: Zapatero, dopo le presidenziali occorre ampio accordo politico nazionale

- Dopo le elezioni presidenziali del 20 maggio il Venezuela ha bisogno di un "grande accordo nazionale" per ricostruire le basi economiche e politiche del paese. Lo ha detto l'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero, già mediatore internazionale nell'ultimo tentativo di dialogo - sospeso "a tempo indeterminato" - tra governo di Nicolas Maduro e opposizioni. "Sarà necessario, a mio avviso e senza animo di interferire, un accordo che spero si possa produrre dopo il 20 maggio con tutti coloro i quali vogliono partecipare, un grande accordo politico per rinnovare e riformare" la situazione politica economia e sociale, ha detto Zapatero in una lunga intervista concessa all'emittente televisiva "Venevision". Secondo il leader socialista, per arrivare a un accordo saranno necessari "grandi sforzi e grande patriottismo": significa "essere disposti a vincere o a perdere, ad annullare il rancore, l'odio, la sensazione di esclusione, la negazione di chi non la pensa come te, anche se la pensa in modo molto diverso dal tuo. Occorre abolire tutte queste cose perché questa è la scienza della convivenza", ha detto Zapatero. (segue) (Brb)