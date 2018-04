Speciale infrastrutture: Albania, opposizione blocca assi stradali in protesta contro governo ma leader Basha nessuna retromarcia

- L'opposizione albanese composta dal Partito democratico (Pd), principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha, e dal Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi), partito del centro sinistra, è tornata a protestare contro il governo di centro sinistra del premier Edi Rama, promettendo che "non ci sarà alcuna retromarcia". Per oltre due ore, centinaia di cittadini hanno bloccato quattro principali assi stradali nazionali che collegano il resto del paese con la capitale. Ad innescare l'escalation della situazione, la violenta protesta dello scorso fine settimana a Kukes contro l'introduzione del pedaggio nella tratta autostradale che porta verso il Kosovo, sfociata in scontri con la polizia e la distruzione dei caselli autostradali. Rama ha rivisto la propria posizione dichiarando ieri che "il pedaggio non sarà introdotto fino a quando non troveremo una soluzione per gli abitanti della zona".Le manifestazioni sono iniziate poco prime delle 10, ora locale, in contemporanea in quattro differenti aree del paese. La polizia aveva fatto sapere di non aver ricevuto nessuna richiesta per lo svolgimento delle proteste, e di esserne venuta a conoscenza solo tramite i media. "Gli organizzatori di queste proteste illecite saranno valutati secondo la legge per ogni imprevista conseguenza che potrebbe derivare da proteste organizzate per stimolare disordini e conflitti in punti nevralgici per la circolazione degli automezzi e delle persone", aveva avvertito la polizia in una dichiarazione diffusa ai media. Tuttavia le forze dell'ordine, non sono intervenute ed hanno seguito da lontano lo svolgimento delle manifestazioni.I principali dirigenti dell'opposizione sono stati presenti nelle quattro aeree prestabilite per la protesta a fianco dei loro sostenitori. Le proteste di ieri rientrano nella nuova strategia adottata dall'opposizione che ha invitato i cittadini alla disobbedienza civile. "Gli albanesi sono in piedi, e resisteranno fino a quando questo regime criminale non sarà rovesciato", ha dichiarato Basha da Vora, a circa 20 chilometri da Tirana, dove passa la strada proveniente dal sud del paese. Al termine della protesta il leader del centro destra ha affermato che "questo è solo l'inizio della risposta popolare, contro il regime dell'ingiustizia. Noi libereremo lo Stato da questa banda criminale, restituiremo ai cittadini le istituzioni, la giustizia e la polizia privatizzata dai criminali legati a Rama", a ribadito Basha.Anche per Monika Kryemadhi, presidente del Lsi "la protesta di oggi (ieri) è solo l'inizio della fine per il premier", il quale dovrebbe esaudire una serie di richieste. "Se non ritira il pedaggio, se non rinuncia all'introduzione dell'Iva per le piccole imprese, se non riammette nell'elenco dell'assistenza sociale oltre 20 mila famiglie lasciate ingiustamente fuori, se non rinuncia alla nuova tassa sulle proprietà, se non riduce il prezzo di fornitura d'acqua e tutte le altre tasse che stanno strangolando gli albanesi, questa protesta non si fermerà", ha avvertito Kryemadhi, da Elbasan, una delle zone di protesta.Le proteste sono state alimentate dalla manifestazione dello scorso fine settimana a Kukes, contro l'introduzione del pedaggio nella tratta autostradale che porta verso il Kosovo, degenerata in violenti scontri con la polizia. Ed è proprio sulla questione del pedaggio che il premier Rama ha fatto ieri retromarcia. In un lungo intervento in parlamento, Rama ha chiesto "scusa agli abitanti della zona. Per noi è stata la prima esperienza e non siamo stati sufficientemente preparati su quello che tale novità poteva provocare dal punto di vista psicologico per i cittadini non informati", ha dichiarato il premier. Il pedaggio, da 2,5 euro per le moto a 22,5 euro per gli automezzi pesanti, è stato introdotto dalla società che ha avuto in concessione la gestione e la manutenzione della tratta.Secondo il contratto, entro sei mesi dalla sua introduzione, sarebbero state precisate le categorie che frequentano di più la strada per poter ottenere tariffe agevolate. Rama ha annunciato invece che "il pedaggio non sarà introdotto fino a quando non sarà trovata una soluzione per gli abitanti della zona. Il nostro obiettivo è quello di creare le possibilità, affinché il processo della manutenzione venga garantito e nel frattempo vengano indirizzate anche le preoccupazioni degli abitanti". Ma per i dirigenti dell'opposizione si tratterebbe della "solita mossa del premier quando si trova in difficoltà. Fa finta di ritirarsi per poi colpire alle spalle. E' solo un suo tentativo per guadagnare tempo", ha sostenuto il leader del centro destra Basha. (Alt)