Kosovo-Serbia: ministro Esteri Dacic, assenza di Pristina all'Onu questione di principio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo accetterebbe una proposta di divisione se non fosse per la presenza di mentori nei colloqui. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Belgrado Ivica Dacic, secondo quanto riferisce il quotidiano "Blic". Dacic ha sottolineato che le grandi potenze internazionali ritengono che la questione del Kosovo sia chiusa dal momento della proclamazione dell'indipendenza di Pristina nel 2008: "Hanno infranto il principio della inviolabilità delle frontiere, e ora sostengono l'applicabilità del principio", ha accusato il ministro. Parlando del 20 aprile come scadenza per l'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, Dacic ha detto che si tratta di una "grande prova" per l'Unione europea, che deve dimostrare di avere "autorità". Per il capo della diplomazia di Belgrado, il Kosovo non può diventare un paese membro delle Nazioni Unite, "non per dispetto ma per una questione di principio". (Seb)