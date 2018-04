Kosovo: partito Ldk, prossima settimana data per elezioni anticipate (2)

- La disponibilità della Lega democratica del Kosovo (Ldk) a sostenere la maggioranza di governo a Pristina sarebbe un atto di responsabilità politica, ha affermato nelle scorse settimana il vicepresidente del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Xhavit Haliti, definendo "un ricatto" la decisione della Lista serba di lasciare l'esecutivo dopo la vicenda dell'arresto a Mitrovica del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric. L'emittente "Rtk" ha aggiunto che Haliti ha accusato la Lista serba di prendere ordini direttamente dalla Serbia sostenendo che "fino ad ora, non hanno fatto niente senza Belgrado". Il capo gruppo parlamentare dell'Ldk Avdullah Hoti ha dichiarato subito dopo la vicenda dell'arresto di Djuric che il partito "è pronto a difendere la Repubblica" del Kosovo. "Il voto del popolo presto darà legittimità e potere all'Ldk per governare la Repubblica e non c'è alcun altra formula", ha detto precisando che il suo partito però "non nutrirà le cattive politiche di questo governo". (segue) (Kop)