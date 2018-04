Albania: presidente Meta, paese si regge sulle tasse (2)

- L'opposizione ha chiesto al premier di centro sinistra Edi Rama di annullare il pedaggio sulla tratta autostradale che collega l'Albania con il Kosovo, di rinunciare all'introduzione dell'Iva per le piccole imprese, alla nuova tassa sulle proprietà e di ridurre il prezzo di fornitura d'acqua, "altrimenti le proteste non si fermeranno", hanno avvertito i leader dell'opposizione. Ad innescare l'escalation della situazione, la violenta protesta dello scorso fine settimana a Kukes contro l'introduzione del pedaggio nella tratta autostradale che porta verso il Kosovo, sfociata in scontri con la polizia e la distruzione dei caselli autostradali. (segue) (Alt)