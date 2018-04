Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric domani in visita presso monastero di Banjska (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro. Le unità speciali della polizia kosovara hanno fatto irruzione nella sala dove si teneva una conferenza dedicata al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe. La conferenza vedeva la partecipazione di Djuric accompagnato dal segretario presidenziale serbo Nikola Selakovic. Secondo le testimonianze raccolte dai media serbi, gli agenti kosovari hanno lanciato lacrimogeni, mentre si sono uditi degli spari e rumore di vetri rotti e grida in lingua albanese. Djuric è stato portato via con le mani legate dietro la schiena, secondo quanto mostrano le immagini rilanciate dai media serbi. Un cameraman dell'emittente serba "Rts", Vladimir Milic, ha raccontato di essere stato percosso e la telecamera è stata danneggiata mentre filmava quanto accadeva all'interno della sala al momento dell'irruzione. (segue) (Kop)