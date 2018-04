Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric domani in visita presso monastero di Banjska (5)

- Le autorità serbe, ha detto il presidente di Belgrado, non devono chiedere il permesso ma avvertire del loro arrivo. "In linea con gli accordi che abbiamo firmato, Djuric ha mandato tre volte l'avviso del suo arrivo in Kosovo, e non è giunta risposta", ha detto Vucic. Il 25 marzo, ha aggiunto, prima della mezzanotte è giunta la replica di Pristina secondo cui "siccome l'avviso non è stato inviato per tempo, loro non sono in grado di rispondere in modo positivo alla richiesta. Ma questa non è una richiesta bensì un avviso, non c'è da rispondere positivamente o negativamente, e in più mentono sul fatto che non è stato inviato in tempo", ha concluso Vucic. Secondo il presidente kosovaro Hashim Thaci, invece, quanto accaduto a Mitrovica rappresenta "una violazione degli sforzi per normalizzare i rapporti tra Kosovo e Serbia". (segue) (Kop)