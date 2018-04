Kosovo-Stati Uniti: premier Haradinaj, Washington sostiene Pristina verso creazione Esercito

- Gli Stati Uniti sostegno la creazione di un Esercito regolare in Kosovo. Lo ha affermato il premier di Pristina Ramush Haradinaj commentando l’incontro avuto ieri con il direttore per gli Affari dell’Europa sud orientale del Dipartimento di Stato Usa Matthew Palmer, in visita nel paese balcanico. Oltre alla creazione di un Esercito regolare in Kosovo, anche la liberalizzazione dei visti nell’Ue per i cittadini kosovari e la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado sono stati temi centrali dell’incontro. “Il Kosovo è fortunato ad avere gli Stati Uniti come alleato strategico e come partner più credibile”, ha affermato Haradinaj. "La normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina è importante per la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali", hadichiarato il giorno prima il direttore per gli affari dell'Europa sud-orientale nel Dipartimento di stato Usa nel corso della tappa a Belgrado nell’ambito della sua missione nei Balcani. (Kop)