Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric oggi in visita presso monastero di Banjska

- Il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric si recherà oggi nel paese ai confini meridionali della Serbia per una visita autorizzata dalle autorità di Pristina. Lo rende noto il ministero degli Esteri kosovaro. "La richiesta è stata approvata in uno spirito di pace e comprensione in occasione della Pasqua ortodossa", ha spiegato il consigliere del ministero degli Esteri kosovaro Jetlir Zyberaj, citato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Djuric si recherà questo pomeriggio presso il monastero di Banjska, pochi chilometri a nord di Mitrovica, per partecipare ad una liturgia in occasione della Pasqua ortodossa. "Non importata se è un politico, come ogni altro pellegrino, ha il diritto di pregare in ogni chiesa che vuole", ha aggiunto. Secondo Zyberaj, il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo ha compreso ora come comportarsi nel rispetto delle leggi kosovare: "Rispetterà le regole perché ha affrontato ed è divenuto familiare con la nuova realtà in Kosovo; attraverso di lui questa realtà è diventata ora nota a tutti gli agenti dello Stato serbo". (segue) (Kop)