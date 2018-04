Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric oggi in visita presso monastero di Banjska (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thaci ha evidenziato che l'arresto del direttore serbo per il Kosovo Marko Djuric è avvenuto nel pieno rispetto della legalità. Il presidente kosovaro ha notato infine la coincidenza temporale tra l'avvio dei lavori in Kosovo per istituire la comunità di municipi a maggioranza serba e "la provocazione da parte dello stato serbo". Il tema di un rimpasto di governo in Serbia è stato introdotto per la prima volta dalla premier Ana Brnabic agli inizi di marzo. Nei giorni scorsi la premier serba ha ribadito che un rimpasto è necessario affinché l'esecutivo funzioni come una squadra. "Desidero iniziare (le operazioni di rimpasto) al più presto e terminare nel più breve tempo possibile", ha aggiunto. Brnabic ha inoltre precisato di aver chiesto un incontro con il capo dello stato, Aleksandar Vucic, per delle consultazioni a tale proposito. Secondo la premier vi sono alcuni componenti dell'esecutivo che "non sono dei giocatori di squadra" mentre questo deve essere il primo criterio a cui rispondere. (Kop)