Albania: opposizione blocca assi stradali in protesta contro governo, leader Basha nessuna retromarcia (5)

- Le proteste di oggi sono state alimentate dalla manifestazione dello scorso fine settimana a Kukes, contro l'introduzione del pedaggio nella tratta autostradale che porta verso il Kosovo, degenerata in violenti scontri con la polizia. Ed è proprio sulla questione del pedaggio che il premier Rama ha fatto oggi retromarcia. In un lungo intervento in parlamento, Rama ha chiesto "scusa agli abitanti della zona. Per noi è stata la prima esperienza e non siamo stati sufficientemente preparati su quello che tale novità poteva provocare dal punto di vista psicologico per i cittadini non informati", ha dichiarato il premier. Il pedaggio, da 2,5 euro per le moto a 22,5 euro per gli automezzi pesanti, è stato introdotto dalla società che ha avuto in concessione la gestione e la manutenzione della tratta. (segue) (Alt)