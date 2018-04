Kosovo: partito Ldk, prossima settimana data per elezioni anticipate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha assicurato nei giorni scorsi che non intende dimettersi nonostante la decisione della Lista serba di lasciare il governo. Parlando ai giornalisti dopo l'annuncio "senza senso" della Lista serba, Haradinaj ha affermato che "le azioni de giorni scorsi non erano diretto contro i cittadini serbi o contro agenti serbi, ma solo contro coloro che hanno violato le leggi”. "Non intendo dimettermi", ha assicurato il premier aggiungendo che "il lavoro continuerà" anche grazie al sostegno ottenuto da altre forze politiche dopo la vicenda dell'arresto di Djuric. Ma dopo la decisione della Lista serba di lasciare il governo, l'esecutivo Haradinaj sarebbe a rischio considerando anche la delicata vicenda dell'arresto ed estradizione di sei cittadini turchi: il caso ha portato alle dimissioni del ministro dell'Interno ed esponente del partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Akr), altro partner di minoranza del governo di Pristina. (Kop)