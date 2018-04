Albania: presidente Meta, paese si regge sulle tasse (3)

- "Non abbiamo il lusso di distruggere nemmeno un fiore, perché questo paese ha subito già danni nel passato a causa del mancato dialogo e del clima di confronto", ha sottolineato Meta, ribadendo che "è indispensabile che ogni decisione che riguarda la gestione del paese sia ben studiato. E un diritto dei cittadini di chiedere conto sia al governo locale che a quello centrale su ogni tassa ed imposta che pagano, o servizio che gli viene offerto. Spero che ci sia una riflessione da parte di tutti", ha auspicato il capo dello Stato. Il premier Edi Rama ha fatto ieri un retromarcia quando ha dichiarato in aula che il pedaggio sull'autostrada verso il Kosovo "non sarà introdotto fino a quando non troveremo una soluzione per gli abitanti della zona". (Alt)