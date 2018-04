I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: ministro Esteri Dacic, grande sostegno da Movimento non allineati a integrità territoriale Belgrado - Il Movimento dei paesi non allineati fornisce "un grande sostegno" alla Serbia nella questione della propria integrità territoriale: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, alla stampa nazionale. Dacic ha ricordato che il Movimento è stato fondato dall'ex presidente jugoslavo Tito. "E' molto importante che coltiviamo dei buoni rapporti con questi paesi, che insistiamo nella riaffermazione delle positive relazioni che intercorrevano ai tempi di Tito, e allo stesso tempo che ripariamo a certi errori e a decisioni errate prese da alcuni paesi in relazione al Kosovo", ha detto Dacic ricordando che degli "oltre 80 paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo, oltre 60 sono membri del Movimento dei non allineati". (segue) (Res)