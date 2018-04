Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric domani in visita presso monastero di Banjska (4)

- Il ministro dell'Agricoltura di Pristina, Nenad Rikalo, che fa parte della Lista serba, è stato trasferito lunedì in terapia intensiva presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Mitrovica dopo che è stato percosso nel corso dell'irruzione. L'ospedale di Mitrovica ha prestato soccorso in totale a 32 persone rimaste ferite. In precedenza le autorità di Pristina avevano rafforzato la presenza di agenti di sicurezza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, in modo da impedire la visita programmata da parte di Djuric. Il ministero degli Esteri di Pristina non aveva infatti autorizzato la visita dell'esponente del governo di Belgrado. Successivamente il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che la Serbia ha rispettato tutte le procedure e le autorità di Pristina sono state avvertite in tempo della visita. "Come presidente mi servono 72 ore per avvertire in anticipo del mio arrivo in Kosovo, per Marko in quanto negoziatore principale ne servono 24", ha precisato Vucic. (segue) (Kop)