Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric oggi in visita presso monastero di Banjska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la premier serba Ana Brnabic ha detto alla stampa locale che il tema di un eventuale rimpasto di governo sarà affrontato in Serbia quando la situazione in Kosovo "sarà più calma". La situazione in Kosovo, ha osservato la premier, è un tema di priorità nazionale. "Ho detto (in precedenza) che un rimpasto di governo è per un migliore e più rapido funzionamento del governo stesso, ma d'altra parte, questo governo lavora e sono fiera dei risultati che abbiamo come squadra", ha precisato. Le relazioni fra Belgrado e Pristina si sono fatte più tese dopo l'arresto, avvenuto nei giorni scorsi a Mitrovica, del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Marko Djuric. (segue) (Kop)