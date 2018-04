Kosovo: ministro Esteri Pacolli, "governo debole, probabili elezioni anticipate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato da Ramush Haradinaj è debole e il Kosovo potrebbe presto dover andare a elezioni anticipate. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, parlando all'emittente "RTV21". "Il governo si è indebolito molto e ormai negli stessi ambienti governativi si parla di elezioni", ha dichiarato Pacolli, leader dell'Alleanza per un nuovo Kosovo (Akr), schieramento partner di minoranza nella coalizione di governo a Pristina. A suo modo di vedere, "sarebbe un peccato" se a Pristina rimanesse un governo "non in grado di andare avanti" con le riforme previste e, secondo Pacolli, la carta delle elezioni anticipate è "nelle mani dell'opposizione" motivo per cui tale scenario è piuttosto probabile. "Inviterei i partiti politici dell'opposizione ad unirsi al governo, se sono dei patrioti, e dimostrare che il governo non dipende dalla Lista serba", ha concluso. (segue) (Kop)