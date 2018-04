Bulgaria: sondaggio, 88 per cento dei cittadini approva linea governo su "caso Skripal" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione della Bulgaria al caso Skripal sarà limitata al richiamo dell'ambasciatore bulgaro a Mosca, Bojko Kotsev, per consultazioni. Lo ha detto nei giorni scorsi il primo ministro bulgaro Bojko Borisov parlando con i cronisti al termine della riunione del Consiglio del governo, a cui hanno preso parte anche rappresentanti della presidenza bulgara e dei servizi segreti. Kotsev tornerà a Mosca il prossimo 8 aprile in occasione dell'apertura dell'esibizione del musicista bulgaro Svetlin Roussev, ha chiarito Borisov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Bulgarian News Agency". Sofia ha mostrato la sua solidarietà con il Regno Unito sostenendo le decisioni del Consiglio europeo e della Nato riguardanti il caso Skripal. "Tuttavia, essendo titolare della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, la Bulgaria dovrebbe rimanere un canale di comunicazione con la Russia", ha spiegato Borisov in conferenza stampa. Il primo ministro bulgaro ha espresso "preoccupazione" per le crescenti tensioni nella regione, in particolare a Cipro, in Siria e nell'est dell'Ucraina, nonché rispetto alla posizione serba sulla sovranità del Kosovo. (segue) (Bus)