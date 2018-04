Albania: si acuiscono tensioni politiche, dalle proteste contro il governo alla disobbedienza civile dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si acuiscono le tensioni a livello politico in Albania. La protesta di pochi giorni fa dei cittadini di Kukes contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che collegha il paese con il Kosovo, degenarata in violenti scontri con la polizia, sembra essere stata la scintilla che ha accesso il malcontento di varie categorie di cittadini. L'opposizione composta dal Partito democratico (Pd), principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha, e dal Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi), partito del centro sinistra, ha colto al volo l'occasione, invitando i cittadini alla disobbedienza civile e quindi "a non pagare le tasse che aumentano di giorno in giorno". Infatti per martedi prossimo è stata annunciata una nuova protesta, questa volta dei piccoli imprenditori. Numerosi anche gli analisti politici che vedono "nell'arroganza del potere" del premier di centro sinistra, Edi Rama, la causa delle nuove tensioni. (segue) (Alt)