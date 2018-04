Balcani: leader nazionalista Seselj, non abbandoneremo mai idea della Grande Serbia (2)

- Per quanto riguarda il Kosovo, Seselj ha rimarcato che il territorio a maggioranza etnica albanese "appartiene integralmente alla Serbia". "Nessuno al governo (tra i serbi) può riconoscere il Kosovo perché pagherebbe ciò con la sua testa", ha affermato il leader nazionalista serbo, che ha poi definito l'uccisione di circa 8000 bosniaci musulmani a Srebrenica nel 1995 "un crimine, ma non un genocidio". Seselj è stato assolto nel 2016 in primo grado dal Tribunale penale per i crimini nell'ex Jugoslavia; la procura ha presentato un ricorso contro la sua assoluzione. In questo ricorso, la procura ha richiesto che Seselj venga condannato a 40 anni di reclusione. Seselj ha subito inviato una risposta scritta al ricorso rigettando tutte le accuse. (segue) (Seb)