Serbia: periodo pasquale vede turismo in crescita, Belgrado fra le destinazioni più gettonate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti d’oltreoceano, ha ancora precisato Popovic, si fermano a Belgrado mediamente tre o quattro giorni. “Dopo (Belgrado) vanno in gita in determinate parti della Serbia, vanno in Kosovo a vedere i monasteri, proseguono infine verso il Montenegro”, ha aggiunto il direttore dell’Organizzazione turistica di Belgrado ricordando che la capitale ha una rete di circa 20 hotel con una capacità complessiva di quasi 10 mila posti letto. “Ci aspettiamo una stagione turistica complessiva molto buona nel 2018: l’anno scorso abbiamo riempito la capacità d’accoglienza al 57 per cento e quest’anno potremmo arrivare al 61 per cento”, ha concluso Popovic. In tutta la Serba il numero dei turisti era già all’inizio del 2018 maggiore rispetto all’inizio del 2017, secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dal ministro serbo del Commercio, turismo e telecomunicazioni, Rasim Ljajic. (segue) (Seb)