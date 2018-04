Speciale infrastrutture: Albania, premier Rama rivede linea su pedaggio autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese di centro sinistra fa retromarcia sulla questione dell'introduzione del pedaggio sulla tratta autostradale che porta verso il Kosovo, dopo che lo scorso fine settimana i cittadini di Kukes, l'area attraversata dall'autostrada, erano stati protagonisti di violente proteste. In un lungo intervento in parlamento, Rama ha chiesto "scusa agli abitanti della zona. Per noi è stata la prima esperienza e non siamo stati sufficientemente preparati su quello che tale novità poteva provocare dal punto di vista psicologico per i cittadini non informati", ha dichiarato il premier. Il pedaggio, da 2,5 euro per le moto a 22,5 euro per gli automezzi pesanti, è stato introdotto dalla società che ha avuto in concessione la gestione e la manutenzione della tratta. Secondo il contratto, entro sei mesi dalla sua introduzione, sarebbero state precisate le categorie che frequentano di più la strada per poter ottenere tariffe agevolate.Rama ha annunciato oggi invece che "il pedaggio non sarà introdotto fino a quando non sarà trovata una soluzione per gli abitanti della zona. Il nostro obiettivo è quello di creare le possibilità, affinché il processo della manutenzione venga garantito e nel frattempo vengano indirizzate anche le preoccupazioni degli abitanti". Il dibattito sul pedaggio, e la manifestazione dello scorso fine settimana è stata la scintilla che ha innescato anche la protesta di oggi dell'opposizione composta dal Partito democratico (Pd), principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha e il Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi), partito del centro sinistra che due giorni fa ha invitato i cittadini alla disobbedienza civile. Per oltre due ore, i quattro principali assi stradali nazionali che collegano il resto del paese con la capitale sono stati bloccati dai manifestanti dell'opposizione. (Alt)