Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, riunificazione Mitrovica deve essere priorità

- La riunificazione di Mitrovica dovrebbe essere la priorità per il Kosovo, più dell'ottenimento di un seggio alle Nazioni Unite.Lo ha detto il presidente del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, evidenziando che Pristina ha ottenuto molto meno di Belgrado nei sei anni di dialogo mediato dall'Ue. "La priorità del Kosovo è l'unificazione di Mitrovica e non un seggio all'Onu. Non sono contrario ad un seggio all'Onu, ma non dovrebbe precedere l'unificazione di Mitrovica", ha osservato Kurti citato dal portale "Independent Balkans News Agency". Secondo il leader del movimento di opposizione kosovaro, l'Unione europea non ha una strategia chiara verso Pristina, mentre Belgrado "punta a rendere il Kosovo come la Bosnia" e vuole "dividere il Kosovo".(Kop)