Serbia-Stati Uniti: presidente serbo e diplomatico Usa Palmer, relazioni Belgrado-Pristina per stabilità regionale

- La normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina è importante per la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali: lo hanno dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic e il direttore per gli affari dell'Europa sud-orientale nel Dipartimento di stato Usa, Matthew Palmer. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, Palmer è stato oggi in visita a Belgrado dove ha incontrato il presidente Vucic. I due interlocutori l'importanza della lunga amicizia fra Serbia e Stati Uniti, e l'impegno dei due paesi per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali.(Seb)