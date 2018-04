Serbia: premier Brnabic, questione Kosovo non può fermare cammino Ue Belgrado (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa premier serba ha detto in precedenza che il tema di un eventuale rimpasto di governo sarà affrontato con il capo dello stato Aleksandar Vucic, che è anche presidente del partito più forte a livello nazionale, il Partito progressista serbo (Sns). "E' la cosa più naturale, e così farò", ha osservato la Brnabic. Agli inizi di marzo la premier ha dichiarato per la prima volta che la possibilità di un rimpasto di governo è un "tema aperto". Brnabic non ha escluso così una tale eventualità e precisato che per il suo esecutivo, così come per quello precedente, si valutano i risultati e ciascun componente è "pronto in qualunque momento" al rimpasto se "arrivasse qualcuno che può lavorare meglio e in modo più rapido". Nel mese di aprile potrebbe avvenire un rimpasto di governo, secondo quanto riferiva nei giorni scorsi il quotidiano "Danas"citando fonti riservate. (segue) (Seb)