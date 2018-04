Serbia: premier Brnabic, questione Kosovo non può fermare cammino Ue Belgrado (8)

- Secondo tali fonti, il rimpasto avverrà dopo la votazione in parlamento delle leggi riguardanti il settore della difesa e l'attività delle agenzie d'intelligence. "La premier Ana Brnabic discuterà del rimpasto con il capo dello stato Aleksandar Vucic entro la fine di marzo. Probabilmente sarà sostituito il ministro delle Finanze Dusan Vujovic a causa di problemi di salute, il ministro del Lavoro Zoran Djordjevic perché non si è trovato al meglio in tale funzione, il ministro dell'Ambiente Goran Trivan perché si 'vocifera' che il Partito socialista non sia soddisfatto del suo lavoro ed infine non è escluso che vengano sostituiti anche il ministro dell'Agricoltura Branislav Nedimovic e quello dello Sport Vanja Udovicic", hanno dichiarato le fonti di "Danas". Per quanto riguarda la carica di sindaco della capitale, dopo le elezioni amministrative tenute il 4 marzo "le probabilità che (Sinisa) Mali resti sono 50 e 50, e potrebbe essere sostituito da Irena Vujovic". Altre fonti di stampa hanno recentemente lanciato l'ipotesi di una sostituzione di Vujovic da parte di Mali al dicastero delle Finanze, mentre non è esclusa la possibilità che lo stesso Mali, sindaco uscente della capitale, diventi il nuovo ministro dell'Economia al posto di Goran Knezevic. (Seb)