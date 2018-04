Kosovo-Stati Uniti: direttore per Europa sud-orientale Dipartimento di stato Usa oggi in visita a Pristina

- Il direttore per gli affari dell'Europa sud-orientale nel Dipartimento di stato Usa, Matthew Palmer, si trova oggi in visita in Kosovo. Al centro degli incontri di oggi a Pristina ci sarà il tema del dialogo tra Serbia e Kosovo e della stabilità dei Balcani occidentali. "La normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina è importante per la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali", hanno dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic e il direttore per gli affari dell'Europa sud-orientale nel Dipartimento di stato Usa nel loro incontro di ieri a Belgrado. (Kop)