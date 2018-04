I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: portavoce Ue, bene annuncio avvio stesura statuto Associazione municipalità a maggioranza serba - L'annuncio del primo ministro del Kosovo, Hamush Haradinaj, di aver dato mandato a un team direttivo di redigere lo statuto dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba è "molto gradito". Lo sottolinea oggi la portavoce Ue, Maja Kocijancic. "Il processo di stesura dello statuto è stato avviato e durerà quattro mesi", aggiunge la portavoce Ue, sottolineando che si tratta di "un passo atteso da lungo tempo affinché potesse cominciare l'attuazione dell'accordo del Dialogo sull'Associazione delle municipalità a maggioranza serba, un obbligo che il Kosovo ha assunto a Bruxelles negli accordi di aprile 2013 e dell'agosto 2015, nel quadro del Dialogo facilitato dall'Ue. L'Unione europea – prosegue Kocijancic – inviterà i capo negoziatori da Belgrado e Pristina, insieme alle loro squadre negoziali, al team direttivo" per la stesura dello statuto e agli esperti a Bruxelles "per impegnarsi in un buona fede nel processo di stesura". (segue) (Res)