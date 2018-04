Albania: opposizione blocca assi stradali in protesta contro governo, leader Basha nessuna retromarcia

- L'opposizione albanese composta dal Partito democratico (Pd), principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha, e dal Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi), partito del centro sinistra, è tornata a protestare contro il governo di centro sinistra del premier Edi Rama, promettendo che "non ci sarà alcuna retromarcia". Per oltre due ore, centinaia di cittadini hanno bloccato quattro principali assi stradali nazionali che collegano il resto del paese con la capitale. Ad innescare l'escalation della situazione, la violenta protesta dello scorso fine settimana a Kukes contro l'introduzione del pedaggio nella tratta autostradale che porta verso il Kosovo, sfociata in scontri con la polizia e la distruzione dei caselli autostradali. Rama ha rivisto la propria posizione dichiarando oggi che "il pedaggio non sarà introdotto fino a quando non troveremo una soluzione per gli abitanti della zona". (segue) (Alt)