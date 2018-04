Nota per gli utenti

- - Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Ungheria: elezioni politiche, l'opposizione arriva al voto troppo divisa per offrire una reale alternativa a Fidesz. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Albania: si riaccende lo scontro tra maggioranza e opposizione dopo le violente proteste per l'introduzione del pedaggio sull'autostrada verso il Kosovo. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18:30.- Sierra Leone: il candidato dell'opposizione Julius Maada Bio proclamato presidente, ma il suo sfidante Samura Kamara annuncia ricorso. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Indonesia: il governo ricorre a costosi incentivi su carburanti ed energia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, mentre all’orizzonte si profilano le sfide della politica monetaria e della possibile guerra commerciale tra Usa e Cina. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Algeria: la situazione economica nel paese dopo la destituzione del ministro Commercio; intervista a Laid Benamor, presidente della Camera di commercio e dell'industria algerina. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.(Res)