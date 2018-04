Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, Ue incapace di aiutare Pristina

- L'Unione europea è incapace di aiutare il Kosovo: lo ha dichiarato oggi il primo ministro di Pristina Ramush Haradinaj, intervenendo alla conferenza "Scenari delle grandi finali tra Kosovo e Serbia", organizzata nella capitale kosovara con il sostegno dell'ambasciata norvegese. Il portale d'informazione "Gazeta Express" riporta le dichiarazioni del premier, il quale ha invitato l'Ue a "cercare aiuto". "Se non volete chiedere aiuto, allora fateci sapere e andremo per la nostra direzione", ha detto Haradinaj. Secondo il premier kosovaro, Bruxelles permette molte azioni illegali nel nord del Kosovo e al tempo stesso "non ha il potere di dire a Belgrado non avete il diritto di fare queste cose".(Kop)