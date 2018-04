Albania: sentenza su protesta contro pedaggio, leader opposizione Basha critica premier Rama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del centro destra albanese Lulzim Basha ha attaccato oggi il premier Edi Rama dopo la sentenza di un tribunale di Tirana che ha confermato il fermo in carcere per undici manifestanti arrestati lo scorso fine settimana dopo la violenta protesta contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che collega il paese con il Kosovo. Ad altre due persone sono stati accordati i domiciliari mentre per dieci manifestanti la Corte ha deciso l'obbligo di presentarsi al commissariato di polizia di Kukes. "Quella di oggi ha dimostrato agli occhi di ogni albanese che Rama ha privatizzato lo Stato. Ha privatizzato la polizia, che oggi ha circondato il tribunale, la procura ed anche la Corte che oggi ha violato i deputati dell'opposizione", ha dichiarato Basha. (segue) (Alt)